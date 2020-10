Kulusevski zittisce le polemiche in Svezia: "A volte giochi, altre no: conta ciò che dice il ct"

Dejan Kulusevski è sempre più un caso in Svezia. Come riporta Aftonbladet, lo stesso calciatore della Juventus è stato interpellato infatti al termine del match perso 2-1 ieri in Croazia circa le polemiche sul suo utilizzo e il nuovo botta e risposta tra Kallstrom e il ct Andersson: "Il ct schiera la squadra migliore e bisogna accettare tutte le sue decisioni. A volte giochi, a volte no. Quello di cui parlano gli altri non ha molta importanza per me", ha affermato l'ex centrocampista di Parma e Atalanta.

Contro i Vatreni Kulusevski ha giocato 90 minuti da esterno destro nel 4-4-2.