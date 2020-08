L'addio dopo una sola stagione? Ramsey potrebbe lasciare la Juventus

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle partenze di casa Juventus. La prima missione sarà quella di far cassa. Vendere, fare tesoretto e poi acquistare. Tra i giocatori in uscita da una societàù che ha intenzione di fare comunque un mercato oculato e creativo, c'è anche Aaron Ramsey. Dopo una sola stagione l'avventura del gallese potrebbe già essere terminata, anche con Andrea Pirlo come tecnico.