L'affare che conveniva a tutti: perché Politano-Roma può riaprirsi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli stracci sono volati, le frecciate non sono mancate. Dopo il fallimento dello scambio Spinazzola-Politano, Inter e Roma vivono un momento di gelo. Non solo mediatico e non solo apparente, ma destinato a non durare in eterno: due big che litigano non aiutano nessuno e soprattutto non aiutano sé stesse. Ecco perché ieri l’assemblea di Lega è stata utile per rivedere a colloquio i due amministratori delegati, Fienga e Marotta. Mentre gli uomini mercato “puri”, Ausilio e Petrachi, non hanno lesinato nelle rispettive punzecchiature a distanza, ma sanno come funziona meglio di tutti e sanno che quello scambio non era nato per caso, quanto perché conveniva a entrambe. Ecco perché, almeno in parte, può riaprirsi.

Non nel caso di Spinazzola. Il laterale non ha digerito le perplessità dei nerazzurri, non l’ha mandato a dire e soprattutto ha risposto sul campo. Complici gli arrivi di Young e Moses, la fascia è a posto e a Conte non dovrebbe servire un ulteriore rinforzo in quel settore di campo (anche perché iniziano ad abbondare, e infatti Lazaro dovrebbe partire). Su quel fronte, tutto tramontato. Discorso molto diverso nel caso di Matteo Politano: diplomazie al lavoro, per un affare che, ancora di più, converrebbe davvero a tutti.

Alla Roma serve un post Zaniolo. L’attaccante dell’Inter non lo è appieno, ma ha fatto vedere le cose migliori partendo da destra col suo mancino, sa dare un certo apporto alla fase difensiva, ha qualità innegabili e qualche gol nelle proprie corde. Se trovare uno come Zaniolo, nel panorama calcistico italiano, è pressoché impossibile, Politano sarebbe senza dubbio una bella soluzione per Fonseca. A lui, poi, conviene tornare a giocare perché dalle promesse estive ha perso tempo (e minuti): tra Sassuolo e Inter si era guadagnato la Nazionale, ora l’azzurro è un miraggio. E non è nemmeno il colore a cui ambisce di più in questo momento. All’Inter serve liberare un posto, perché c’è Giroud in arrivo ormai da troppi giorni, manca soltanto il posto dove metterlo. Conviene a tutti, appunto. Un po’ meno ai bilanci: senza scendere in un terreno minato, la sintonia sulle valutazioni da (quasi) 30 milioni assegnate a Spinazzola e Politano era stata semplice perché quel numero andava bene a entrambi i club. Ora che la trattativa può riaprisi su un solo binario, sarà necessaria delicatezza su questo tema, come pure su formula, riscatto e via discorrendo. È in salita, ma la strada per l’affare che conveniva a tutti può essere ancora percorsa, da Milano a Roma.