L'ag. di Malinovskyi sul Napoli: "Nessun contatto ma club interessante"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergiy Serebrennikov, agente del centrocampista del Genk Ruslan Malinovskyi, ha parlato dell'interessamento del Napoli ai microfoni di Radio Crc: "Ci sono top club da Italia e Spagna che lo stanno cercando. Non posso dire se il Napoli è una delle squadre con cui stiamo trattando, ma c'è una ristretta cerchia di club con cui c'è un contatto concreto. Non ho sentito dell'offerta di cui si vocifera, magari l'ha ricevuta il Genk, ma io non so niente. Ad essere onesti, non abbiamo parlato del Napoli, per adesso siamo concentrati col campionato belga, ma non escludo la possibilità di un trasferimento. Il Napoli è un club estremamente interessante, per la qualità, la storia e Carlo Ancelotti, che è un grande tecnico".