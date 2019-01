Roma, Malinovskyi costa 12 milioni. Offerto Obiang ma non convince

Fra i nomi per il centrocampo della Roma, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è anche quello di Ruslan Malinovskyi, ucraino in forza al Genk. Il club belga valuta il suo cartellino 12 milioni di euro e nelle prossime ore Monchi potrebbe provare a muoversi con una proposta di prestito con eventuale opzione di riscatto per giugno. Negli scorsi giorni, inoltre, è stato offerto Pedro Obiang, ex Samp in uscita dal West Ham. Ma ad oggi quella dello spagnolo non sembra una pista concreta.