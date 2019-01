Chi è Malinovskyi: centrocampista da quasi un gol a partita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ruslan Malinovskyi è l'ultima idea di Monchi per il centrocampo di Eusebio Di Francesco, alla disperata ricerca di alternative per il suo nuovo modulo, specie dopo l'infortunio di De Rossi. Con 8 gol e 6 assist in 19 partite giocate, l'ucraino si dimostra un giocatore pericolosissimo dalla media distanza, sia per le conclusioni verso la porta avversaria che per i passaggi vincenti per i compagni di squadra.

In campo - Malinovskyi è un centrocampista che ama la costruzione del gioco su base orizzontale, bravo anche nelle conclusioni fuori area, specie da calcio piazzato. In ottica Roma, non semplice pensarlo in un centrocampo a due, visto il 4-2-3-1 che sta utilizzando Di Francesco, anche se un giocatore dal suo acume tattico potrebbe anche adattarsi a questo tipo di soluzione.

Carriera - Cresciuto nello Shakhtar, dopo un paio di prestiti "interni" esordisce con la Prima Squadra ma non sfonda. Un nuovo prestito, stavolta al Genk, in Belgio, è la svolta per la sua carriera: diventa subito un pilastro della squadra, viene riscattato e proprio quest'anno sta vivendo la stagione migliore della sua carriera.

Dicono di lui - "Sta migliorando a vista d'occhio, l'infortunio al ginocchio è passato ed è tornato più forte e determinante di prima. Avere in squadra qualcuno con la sua capacità di tiro è un'arma importante, un calcio di punizione può essere sufficiente per sbloccare una partita chiusa. Come concentrazione, mi ricorda Pierre van Hooijdonk". (Dimitri De Conde)

Il mercato - La Roma si è interessata a lui nelle ultime ore, ma in generale i club che lo monitorano non mancano: forse il campionato belga non è particolarmente probante, ma anche a livello di Nazionale Malinovskyi sembra aver fatto il salto di qualità negli ultimi mesi e la chiamata di una big sembra essere davvero dietro l'angolo.