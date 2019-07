L'Ajax a De Ligt solo un anno fa: "Via per non più di 50 milioni"

© foto di Imago/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina rivela un interessante retroscena che riguarda Matthijs De Ligt, centrale classe 1999 sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto riportato dalla rosea un anno fa il giocatore aveva ricevuto la promessa da parte dell'Ajax che sarebbe stato ceduto per una cifra non superiore ai 50 milioni di euro. Questo impegno non ha però mai trovato la forma scritta e viste la prestazioni da top player dell'olandese le cose sono cambiate, anche se come rivelato da Mino Raiola nelle scorse ore, nonostante ci possano essere gli estremi per portare la cosa in tribunale, nessuno si rivolgerà all'arbitrato.