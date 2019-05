L'apertura del Corriere dello Sport: "Pochettino esagerato"

La panchina della Juventus è il tema portante della prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. "Pochettino esagerato" è il titolo scelto. Contatto con la Juve: lui chiede 20 milioni. Il tecnico del Tottenham si mette sul mercato e alza il prezzo, Agnelli prende tempo. Allegri lo aspetta al varco.

Parla Sarri Il quotidiano nel taglio alto evidenzia le parole di Maurizio Sarri, intervistato in esclusiva dal quotidiano: "Londra è il top" è la dichiarazione che dà il titolo. L'allenatore del Chelsea spiega ilo miracolo delle tre squadre della Capitale nelle finali europee: "Qui c'è organizzazione, stadi, talenti e la giusta atmosfera".

Fiorentina-Milan Spazio anche al campionato di Serie A con la partita di stasera al Franchi. "Gattuso per l'Europa, Montella per l'orgoglio" si legge. Rossoneri con Bakayoko, in campo anche Atalanta e Lazio.