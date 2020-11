"L'asintomatico non è malato. Medicina è arte, non scienza". Chi è Ivo Pulcini, medico Lazio

"Secondo me il Coronavirus sta morendo". "Considerare malati tutti i positivi è un'esagerazione". Oppure "Sono da sempre contrario alla quarantena". La Gazzetta dello Sport traccia il profilo di Ivo Pulcini, 74enne direttore sanitario della Lazio. Che nel passare dei mesi ha avuto modo di fare dichiarazioni che hanno destato scalpore o perplessità anche all'interno della comunità medica. "La medicina non è una scienza, è un'arte, non sempre 2+2 fa 4", ha detto, così come "per me l'asintomatico non è malato".