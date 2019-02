L'attacco della Curva Nord a Icardi: "Via i mercenari dall'Inter"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Via i mercenari dall'Inter". Con questo striscione, la Curva Nord di San Siro questa sera s'è schierata apertamente contro l'ormai ex capitano dell'Inter. Presente a San Siro insieme alla sua moglie-agente Wanda Nara, Mauro Icardi è stato fischiato quando è stato inquadrato dal maxischermo e. soprattutto, è stato oggetto del volantino diffuso dagli ultras nerazzurri.

Pur senza mai citare il nome di Icardi, la Curva Nord ha attaccato il centravanti argentino: "L’Inter e il suo popolo non meritano certi comportamenti, non meritano che giocatori dal dubbio impegno battano cassa ogni sei mesi non rispettando i contratti. Gli interisti - si legge in un altro passaggio - non possono accettare che un giocatore dall’oggi al domani decida che questa gloriosa maglia non sia più sufficiente per lui e il suo ego. Adesso non si tratta di vittorie o di sconfitte. Si tratta di rispetto. Solo e semplice rispetto. Per l’Inter, per la sua storia e per i suoi tifosi. Via i mercenari dall'Inter!".