L'autocritica dei campioni. Juve, la perfezione per vincere tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nei primi sessanta minuti siamo stati inguardabili, siamo andati sotto meritatamente. È tutta questione di carattere, abbiamo dimostrato che anche non giocando bene possiamo vincere le partite". Nelle parole di Wojciech Szczęsny c'è la consapevolezza dello scampato pericolo ma anche della forza della Juventus, capace di ottenere il massimo risultato anche con il minimo sforzo, in una serata di grande sofferenza. Il portiere polacco ha fatto anche autocritica, sottolineando come quella di stasera sia stata la peggior Juventus stagionale. Dello stesso avviso è stato Giorgio Chiellini, che ha dichiarato: "Per sessanta minuti è stata la peggiore Juventus dell'anno, paradossalmente dopo lo svantaggio abbiamo trovato le motivazioni per vincerla. La Juventus vera si vedrà dal venti febbraio in poi". Chiaro riferimento alla ripresa della Champions League, ossessione e vero obiettivo dei bianconeri. La Vecchia Signora vuole arrivare pronta all'appuntamento con la storia, e vuole farlo continuando a vincere in campionato. Le motivazioni e il carattere, oltre all'indiscussa qualità della rosa, sono la vera arma in più della squadra di Massimiliano Allegri. Una macchina da guerra che punta alla perfezione e che non vuole lasciare nemmeno le briciole ai rivali in patria.