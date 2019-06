L'egemonia decennale di Benzema a rischio. Jovic alla conquista del Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'estate del 2009 il Real Madrid fece una scelta ben precisa. Investire (tanto) sul giovane Karim Benzema a costo di rinunciare a giocatori come Javier Saviola, Alvaro Negredo e Klaas-Jan Huntellar, all'epoca nomi di grido del reparto offensivo merengues. Col francese, in rosa, c'era anche un certo Gonzalo Higuain e per 4 anni i due dovettero spartirsi spazio e minuti. Nel mezzo, anche una fugace e per certi versi inutile passaggio di Emmanuel Adebayor, rimasto a Madrid solo 6 mesi.

Nel 2013 il Pipita fu ceduto al Napoli, anche e soprattutto per eliminare il dualismo e per lasciare campo libero proprio a Benzema, da sempre pupillo del presidente Florentino Perez. In quella stagione in Real decise di sostituire l'argentino con i canterani Alvaro Morata e Jese Rodriguez. Scelta che dati alla mano non fu propriamente felice, visto che pochi mesi dopo entrambi lasciarono Madrid. Con Benzema sempre e comunque titolare inamovibile.

Nel 2014 arrivò Chicharito Hernandez, ma in pochi si ricordano del messicano con i Blancos, anche perché dopo pochimesi salutò il santiago Bernabeu. Nel 2015-2016 venne deciso di non investire su un nuovo centravanti, mentre l'anno seguente fu quello del ritorno in Blancos di Alvaro Morata. Ma anche in questo caso il cannibale Benzema finì per divorare minuti e visibilità all'ex Juve. Che fu quindi costretto a lasciare Madrid per la seconda volta. Nelle ultime due estati di mercato, invece, non arrivarono acquisti di spessore escludendo il canterano Brahim Diaz.

10 anni dopo, ecco un 9 vero - Ripercorrendo i nomi dei vari centravanti che si sono alternati (e che poi sono stati rinnegati) a Benzema, appare chiaro come in questa sessione di mercato il Real Madrid abbia deciso di cambiare strategia. Certo la stagione fallimentare ha inciso sulla decisione, ma pure la carta d'identità del francese inizia a dare pensieri. E allora giusto muoversi per tempo con Luka Jovic. Che avrà certamente bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla nuova realtà, ma che col passare dei mesi potrà seriamente insidiare il decennale posto da titolare di Benzema.