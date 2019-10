L'equivoco a sinistra. Spinazzola: “E’ il mio ruolo” e la Roma rinnova a Kolarov

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Spinazzola questa sera dovrebbe essere il titolare della fascia sinistra nella sfida dell’Olimpico tra Italia e Grecia. Nulla di strano se non fosse che dal suo arrivo a Roma è stato snaturato sull’altra fascia. In passato lo aveva già fatto, ma non è certamente il suo ruolo come dimostrano le oltre 90 presenze fatte da terzino sinistro. Nella Capitale, però, deve convivere con Aleksander Kolarov, dallo scorso anno padrone indiscusso dell’out mancino.

DENUNCIA - Eppure Spinazzola non fa che ripeterlo: “Il mio ruolo è a sinistra”. Lo ha detto il giorno della presentazione in giallorosso e lo ha ribadito dal Coverciano qualche giorno fa. “Se ho giocato a sinistra tutta la vita, c'è un motivo. Poi sono destro e se il mister mi vuole far giocare a destra, ci gioco ma il mio calcio cambia”. Messaggio diretto a Fonseca che nelle sette gare in cui lo ha schierato, ben 5 volte lo ha spedito a destra. Le uniche due volte in cui ha giocato nella sua posizione naturale sono state quando Kolarov faceva il terzo centrale con l’Atalanta oppure quando il serbo riposava a Graz contro il Wolfsberger.

RINNOVO - Insomma, la Roma spende 29 milioni di euro per un giocatore che ad oggi non è titolare, ma la prima alternativa a Florenzi o Kolarov. Le parole di Petrachi in conferenza, però, erano state diverse: “Arriva qui da protagonista”. Le gare di campionato e coppa hanno detto altro complice anche l’infortunio di inizio stagione di Spinazzola. Ora a Trigoria sarebbero pronti addirittura a offrire un rinnovo a Kolarov con un contratto fino al 2022. All’ex Juventus servirà del tempo per ribaltare le gerarchie e promette battaglia all’ex City: “Nonostante la sua presenza escludere che possa giocare io lì è eccessivo”. To be continued...