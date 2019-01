L’eredità: i nomi che stuzzicano Genoa e Sassuolo

© foto di Federico Gaetano

È l’ora del post. Della ricerca di eredità scomode, che dovranno consentire a Genoa e Sassuolo di non piangere su ciò che poteva essere ed il mercato ha spazzato via, e di non rimpiangere contestualmente le cessioni di Piatek e Boateng che hanno di fatto stravolto i connotati tattici dei reparti avanzati delle due squadre. E così i neroverdi guardano con attenzione a profili di livello come Facundo Ferreyra, dalle caratteristiche molto diverse rispetto a quelle del neoacquisto del Barcellona, senza scartare piste comuni a quelle rossoblu come per esempio Sanabria, su cui il Genoa sembra in pole. Resta plausibile per gli emiliani l’idea Defrel, ancorché complicata vista la scelta della Samp di privarsi di Kownacki, mentre in casa rossoblu si predispone l’assalto a Marko Pjaca in uscita da Firenze. Insomma progetti in divenire, in grado di stupire, per raccogliere eredità pesanti.