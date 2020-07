L'eroe messicano che ha fallito con Simeone. Chi è Raul Jimenez, il 9 che fa la storia coi Lupi

A ventidue anni, Raul Jimenez era al secondo anno da professionista ed era già tricampeon americanista con la Sub 20 e aveva vinto il Clausura con la maglia del Club America. Era già parte della Nazionale Messicana con cui non aveva mai perso una gara, sin dal Torneo di Tolone, passando per le Olimpiadi, la Copa Oro, la Copa Confederaciones e l'Hexagonal della Concacaf. Nell'estate del 2014 i suoi muscoli, la sua statura e il suo fisico convinsero l'Atletico Madrid a strapparlo dal Nido per portarlo nella Capitale. Lui come Diego Costa, lui dopo Diego Costa. Fu un flop, toccò al Benfica rilanciarlo e ora, all'Inghilterra, consacrarlo.

Prezzo in salita L'Atletico lo prese dall'America a poco più di 9 milioni, per 19 andò al Benfica e il Wolverhampton lo ha riscattato dalle Aquile per 38. Troppo? A ventinove anni è nella sua stagione dorata, ora con 24 reti in tutte le competizioni con le maglie dei Lupi, 15 in Premier League, la media complessiva di più di un gol ogni due gare. Fisicamente e tecnicamente è una commistione tra Diego Costa e Duvan Zapata. E' un 9 puro, vero, quello che la Juventus cerca per il futuro.

Cento milioni? Il Wolverhampton è una squadra ben più che vicina a Jorge Mendes, che è anche agente di Cristiano Ronaldo, che segue pure Raul Jimenez, non fa sconti. Spiegano in Inghilterra che la richiesta è a tre cifre ma il messicano ha quasi trent'anni e certamente nessuno pagherà un prezzo simile per averlo. Il Manchester United, altro club in orbita Gestifute da anni, è sulle tracce della punta. La Juve, dal canto suo, potrebbe metter sul piatto anche contropartite importanti, su tutte Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Però a patto che la valutazione fatta dagli Wolves precipiti verso il basso, perché tre cifre sono impossibili da pagare. Per tutti.