L'ex De Sciglio: "Il Milan primo con i giovani è un esempio positivo per tutto il campionato"

"Il Milan primo con i giovani è un esempio positivo per il campionato. Ripaga sempre costruire una squadra con un’età media così bassa". Mattia De Sciglio, ex terzino di Milan e Juventus ora al Lione, ha commentato così il primo posto dei rossoneri in Serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "All’inizio bisogna essere disposti a rinunciare a certi risultati per un paio di stagioni. Servono pazienza e obiettivi a lungo termine. Come il Milan, il Lione sta costruendo il futuro con una squadra giovane dove anch’io a volte mi sento vecchio, anche se ho 28 anni. Ibrahimovic? E’ sempre importante affidarsi a giocatori di grande esperienza come Ibrahimovic che di fatto fa da chioccia, dando l’esempio e i consigli giusti per migliorare".