L'ex Morata dal 1' e Koke a sinistra: Atletico-Juve, le scelte di Simeone

Fonte: inviato a Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Koke sta bene, lo abbiamo provato stamattina e può giocare. Diego Costa non ha i 90 minuti”. Di fatto, dopo Allegri, anche Diego Simeone risolve in conferenza stampa i dubbi di formazione in vista della gara di domani contro la Juventus. Classico 4-4-2, in attacco Morata e Griezmann. A centrocampo nessun dubbio sull’impiego di Saul a destra, Thomas e Rodri al centro. A questo punto, difficile immaginare l’esclusione di Koke sulla sinistra. Ballottaggio per il ruolo di terzino destro, ma Juanfran è in netto vantaggio su Santiago Arias. Il resto della difesa è fatto: Filipe Luis a sinistra, Godin e Gimenez al centro. Davanti, ovviamente, a Oblak.

La probabile formazione dell’Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Saul, Thomas, Rodri, Koke; Morata, Griezmann.