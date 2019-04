L'insostituibile Callejon. Che resterà il perno del Napoli anche in futuro

Fonte: Dal nostro inviato a Castelvolturno

Da quando è arrivato a Napoli nell'estate 2013, José Callejon ha giocato almeno 47 partite a stagione. E' arrivato su espressa richiesta di Rafa Benitez, è stato elemento di spicco della squadra di Maurizio Sarri. E in questa stagione è insostituibile anche per Carlo Ancelotti, con cui ha leggermente arretrato il suo raggio d'azione.

In questa stagione è già a quota 40 partite disputate. In campionato ne ha saltate quattro: pochissime, ma per chi è abituato a scendere in campo sempre e comunque può essere questa la stagione del minimo storico.

Per il Napoli la posizione di Callejon non è mai stata in discussione e non lo è nemmeno per la squadra che verrà: "Resterà perché se il giocatore esprime di voler rimanere è positivo - ha dichiarato Ancelotti in conferenza stampa -. Abbiamo avuto dei colloqui, c'è la volontà sia mia che della società di portare avanti il percorso con lui. Ha grande senso di appartenenza e qui è molto importante, è una delle chiavi per conquistare i successi. José quando veste questa maglia sente qualcosa di speciale".

Un annuncio che farà da preludio al rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Il Napoli ha già avviato i contatti con il suo entourage e presto farà sottoscrivere all'ex Real Madrid un nuovo accordo. Più lungo, per blindarlo a vita. E fare di Callejon - pilastro del Napoli di Benitez, di Sarri e ora di Ancelotti - leader anche del Napoli che verrà.