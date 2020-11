L'Inter e il motivo della dura replica: un anno fa in Colombia-Cile Sanchez rimediò 3 mesi di stop

L'attacco è stato di quelli durissimi e la risposta non s'è fatta attendere. Nella giornata di oggi, il commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda ha lanciato un messaggio all'Inter, colpevole a suo avviso di aver mandato Alexis Sanchez già infortunato in nazionale: "Dobbiamo rispettarci da entrambe le parti. Non siamo nell'epoca delle colonie, dobbiamo essere chiari su questo. Alexis Sanchez si trascina un fastidio, ieri ha finito in anticipo l'allenamento per precauzione e oggi è stato visitato, ogni problema complesso è stato escluso".

Dichiarazioni alle quali l'Inter ha risposto con un comunicato, rispedendo al mittente le accuse: "Il giocatore ha riscontrato un problema fisico in quasi tutte le convocazioni con la propria nazionale. In una di queste ha subito un grave infortunio che lo tenuto per tre mesi lontano dai campi da gioco. Questo ha rappresentato un grave danno sportivo per il Club, da sempre attento alla salute dei propri giocatori". Ma chi ha ragione in questo botta e risposta?

Sanchez approda all'Inter il 29 agosto 2019, un trasferimento in prestito che si trasformerà a titolo definitivo un anno dopo. E durante la sua prima annata in nerazzurro, pur senza ricoprire i panni del titolare, disputa 32 partite, quasi tutte concentrate nella seconda parte di stagione. Questo perché nel mese di ottobre il Nino Maravilla rimedia un brutto infortunio. E' il 12 ottobre 2019 e all'88esimo della sfida contro la Colombia Sanchez è costretto a uscire per infortunio, un ko che si rivelerà presto abbastanza serio. E' l'infortunio a cui l'Inter fa riferimento nel comunicato, un duro scontro di gioco con Juan Cuadrado che costringerà Sanchez a uno stop fino all'anno nuovo. "Lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra", la risposta dell'esame poi svolto a Milano. Un duro colpo: Sanchez tornerà a disposizione solo il 14 gennaio 2020 in Coppa Italia e ritroverà il gol solo nel mese di febbraio. Per questo motivo, l'Inter oggi non ha mandato giù le accuse del ct Rueda. Perché proprio dal Cile un anno fa non arrivarono buone notizie, proprio col Cile arrivò l'infortunio che ha condizionato la prima stagione in nerazzurro di Alexis Sanchez.