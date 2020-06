L'Inter e l'addio di Icardi: bonus divisi fra Champions al PSG e obiettivi personali di Maurito

Il Corriere dello Sport torna sulla cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi dall’Inter al PSG. Come noto il club francese ha pagato, per il cartellino di Maurito, 50 milioni più 8 di bonus che il quotidiano suddivide così: 3 milioni se il PSG dovesse vincere la Champions, 5 legati a presenze e gol dell’attaccante sotto la Tour Eiffel. A questi va aggiunta la particolare clausola che prevede ulteriori 15 milioni per i nerazzurri in caso di rivendita entro un anno a squadra italiana.

Ricordiamo inoltre che Icardi si è legato al PSG con un contratto da 8 milioni netti fino al 2024.