L'Inter in Nazionale - Skriniar non si ferma mai. Lukaku e Barella a segno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno sguardo al campionato, senza perdere di vista la Champions League. L'Inter, impegnata nell'inseguimento alla Juventus capolista, sarà di scena a Torino contro la squadra di Mazzarri ma dovrà conservare energie anche per la decisiva trasferta di Praga: un passo falso potrebbe significare eliminazione dalla massima competizione europea. Conte cercherà di tenere alta la concentrazione in vista di un ciclo di partite davvero impegnativo.

CHI GIOCA SEMPRE E CHI SI RIPOSA - Tanti impegni per i nerazzurri in giro per il mondo e 1392' giocati complessivamente. Milan Skriniar è l'unico calciatore di movimento dei top-5 campionati europei ad aver giocato tutti i minuti disponibile tra club e nazionale. Romelu Lukaku, Nicolò Barella e Sebastiano Esposito sono riusciti a trovare la via della rete: l'attaccante belga è stato schierato dal 1' nella vittoria per 4-1 in casa della Russia, mentre è rimasto a riposo nel secondo confronto. Barella è sceso in campo per 137' con l'Italia: 92' contro la Bosnia e il primo tempo contro l'Armenia, quando ha firmato il suo terzo gol in azzurro. Mancini ha concesso spazio anche a Cristiano Biraghi, titolare nel 9-1 rifilato agli armeni. Per Esposito esordio da ricordare con l'Italia Under-19: tre vittorie, due gol e tre assist. Una partita su due per Brozovic e Lazaro, nessuna per De Vrij, che ha assistito da spettatore alle ultime prestazioni dell'Olanda. Amichevoli di prestigio per i sudamericani: Lautaro Martinez, Godin e Vecino: poco più di 100' per l'attaccante, 192' per il difensore e 139 per il centrocampista.

BASTONI C'È, CONTE RISCHIA SENSI? - Stefano Sensi, al pari di Gagliardini e Asamoah, ha continuato a lavorare a parte: l’obiettivo è essere al 100% contro lo Slavia Praga, quindi dovrebbe saltare il match di Torino. Conte recupera Alessandro Bastoni, mentre Sanchez e Politano ne avranno ancora per qualche settimana.