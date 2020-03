L’Inter in prestito - Emmers in Belgio non sorride. Futuro ancora italiano

Svizzero di Lugano, forgiato nella luminosa cantera del Genk in Belgio, play ma pure trequartista classe ‘99. Xian Emmers è un talentino che l’Inter non si fa scappare, portandolo a Interello all’età di 15. Tutto da scoprire e coccolare con pazienza. Trafila rapida fino alla Primavera di Stefano Vecchi, faro che incanta e punta al titolo ottenuto due volte di fila con la maglia nerazzurra. In più, ecco la Supercoppa. 8 gol in due stagioni. I paragoni con i grandi campioni dilagano. Le aspettative si alzano. Spalletti, tra Serie A e Coppa Italia, lo porta quattro volte in panchina, ma senza mai regalargli il debutto in Prima Squadra. Xian è forte, fortissimo, ma non ancora abbastanza. Perciò Ausilio lo gira in prestito in Serie B alla Cremonese.

Qui segna una rete decisiva al Benevento, trova spazio che, senza qualche acciacco di troppo, avrebbero potuto essere anche maggiore. Con l’aiuto di Mandorlini prima e Rastelli poi, migliora il livello tattico e pure quello tecnico. Ad appiano torna per compiere 20 anni. Pronto per l'Inter? Risposta non positiva. La scelta condivisa con agente e nerazzurri lo porta al ritorno in Belgio. Questa volta direzione Waasland Beveren, attualmente ultima in graduatoria. Il centrocampista svizzero, in prestito con diritto di riscatto (che appare lontano), non sembra aver ritrovato la sua dimensione là dove aveva iniziato. 9 presenze, 1 solo gol in Coppa. Troppo poco. In Italia rimbalzano nuove voce dalla B con Livorno e Trapani in pole. Siamo solo alle prime battute, ma è probabile che l’Inter preferisca riportarlo nel Belpaese.