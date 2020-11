L'Inter prende il Toro per le corna: che reazione nerazzurra, Lukaku firma il 2-2

vedi letture

L’Inter si è davvero svegliata. E acciuffa il Toro per le corna. I nerazzurri trovano il pareggio grazie alla rete di Romelu Lukaku. Protagonista ancora una volta Sanchez, anche se l’azione parte da Lautaro, appena entrato. Filtrante per il cileno, che sfonda in area: cutback rasoterra, Lyanco sfiora ma non allontana, appena prima della linea la tocca il gigante belga, che batte Sirigu. 2-2 a San Siro, la gara si è improvvisamente accesa.