L'ultima di Higuain col Milan. Entro il fine settimana andrà al Chelsea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una partita doppia, quella giocata da Higuain nella giornata di ieri. Prima della finale di Supercoppa - sottolinea infatti il Corriere della Sera - Higuain ha comunicato a Gattuso di non essere disponibile a scendere in campo - ufficialmente a causa della febbre - quando ha capito che i colloqui fra il Chelsea e la Juventus si stavano incanalando verso un accordo. Riprenderanno oggi, ma tutti gli indizi lasciano pensare che entro la fine della settimana la trattativa sarà definita. I londinesi hanno raggiunto un’intesa sulla base di un prestito di sei mesi che al verificarsi di determinate condizioni (presenze, reti, piazzamento in classifica del Chelsea) si allunga a 18.