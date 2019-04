© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Kean)

Il gol e il duello a distanza col pubblico di Cagliari, per rispondere ai 'buu' piovuti dagli spalti da (fortunatamente) un piccolo gruppo composto da imbecilli o poco più. Moise Kean è anche questo, in virtù dei suoi venti anni. Nel post-gara Max Allegri ha elogiato la grande prestazione del classe 2000, ma ha voluto poi sottolineare l'errata esultanza del suo calciatore. Tuttavia le doti sono quelle del campione, l'ex Hellas Verona cresce a vista d'occhio e settimana dopo settimana. Anche Bonucci gli ha tirato le orecchie per quanto fatto dopo il raddoppio, nulla da dire invece su quanto fatto durante la partita. Un lungo duello con Cragno, vinto solo al minuto 85'. Max Allegri può sorridere per il suo nuovo fenomeno, preso sotto l'ala protettiva e difeso a spada tratta. Le assenze in casa bianconera, ora, fanno un po' meno paura.