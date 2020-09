La Bundesliga riparte con i tifosi: in Germania stadi aperti fino al 20% della capienza

Dopo l'esperimento in coppa, la Germania riapre le porte degli stadi ai tifosi anche in campionato. L'accordo raggiunto tra lo Stato federale e i Lander, infatti, consentirà, con la ripresa della Bundesliga, di riempire gli impianti fino al 20 per cento della capienza massima. Fino a fine ottobre, quando si valuterà l'andamento del contagio per eventuali nuovi allargamenti o chiusura. Sarà necessario rispettare il distanziamento fisico, i biglietti saranno nominali e saranno organizzati in maniera piuttosto rigida sia gli ingressi che le uscite. Ma la Germania prova a ripartire.