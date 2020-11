La "Città di Francesco" sfida Cristiano Ronaldo: un quartiere contro la corazzata bianconera

Il Chievo d'Ungheria ospita stasera il calciatore più famoso del mondo e la sua squadra: un quartiere, Ferencvaros (la circoscrizione, traducibile con "Città di Francesco", è un quartiere popolare dove abitano per lo più operai e impiegati pubblici), contro la più titolata squadra d'Italia. In Ungheria però a farla la padrone sono proprie le Aquile Verdi, peraltro unica squadra ungherese ad aver vinto un trofeo europeo maggiore, conquistando la Coppa delle Fiere nel 1964-1965 battendo 1-0 la... Juventus, in gara secca a Torino.

FLORIAN ALBERT, IL CR7 UNGHERESE - E a proposito di grandi calciatori, ha giocato per tutta la sua vita con la maglia biancoverde Florian Albert, grande attaccante del Ferencvaros e della Nazionale ungherese negli anni sessanta, nonché unico calciatore ungherese vincitore del Pallone d'Oro (nemmeno Ferenc Puskás ce l'aveva fatta, ndr). Albert, a cui è stato intitolato lo stadio in cui il Ferencvaros gioca le partite domestiche (ma non quello in cui ospiterà la Juventus, ndr) ha vinto tre volte il titolo di miglior marcatore del campionato ungherese e una volta quello della Champions League.