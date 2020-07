La conferenza stampa di Fonseca: "Sbaglia chi pensa che il campionato della Roma sia finito"

Conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Queste le sue parole: "Non è tempo di pensare al futuro, non è tempo di fare il bilancio. Dobbiamo pensare partita per partita, chi pensa che abbiamo finito il campionato sbaglia. Continuiamo con la stessa ambizione".

Perché Under fuori dalle rotazioni?

"È una questione di strategia, opzioni e condizioni. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori possono giocare".

Condizione atletica deficitaria, cos'è successo?

"I giocatori si sono allenati sempre bene in questa pre stagione. Dopo possiamo pensare molte cose. Ad esempio il Milan ha giocato la terza partita con gli stessi giocatori avendo tempo di recuperare, noi abbiamo disputato la seconda partita e abbiamo bisogno di cambiare. Per esempio Zappacosta, tornato dopo 7 mesi, ha fatto la prima partita. Così come Cristante, Mancini. E' una questione di ritmo, non di condizione fisica. Se vogliamo che siano pronti, devono giocare in questo periodo con tante partita".

Difficile mantenere la concentrazione nel gruppo? 5° posto sarebbe deludente?

"Domani è la partita più importante per noi, poi sarà Napoli. Siamo qui con fiducia e con l'ambizione di vincere".

Alcune difficoltà di natura tattica potrebbero risolversi con la difesa a 3?

"Non abbiamo mia avuto difficoltà tattiche in queste due partite. Siamo quasi sempre che inizia l'azione a 3 e mai abbiamo avuto problemi con le marcature preventive. Il gol della Samp non dipende da una situazione di marcatura preventiva, così come i due gol del Milan".

Pensa di avere a disposizione Smalling anche in Europa League?

"Penso solo a Smalling per domani, è pronto e giocherà".

Sta pensando ad un cambio di modulo? Mkhitaryan o Pellegrini?

"È un dubbio per domani, è difficile recuperare con poco tempo. Ho questo dubbio: se Mkhitaryan giocherà o no. Non possiamo dimenticare che dopo due giorni c'è il Napoli".

In Italia si parla di correlazione tra mancanza di vittorie e condizione fisica, lei che ne pensa?

"Quando non si vince, si può parlare di tutto. Quello che ho visto in quasi tutte le partite è che le gare non hanno la stessa intensità come durante la stagione. è perfettamente normale. Ora è importante stare bene fisicamente".

All'andata la Roma sembrò solida, ora come ci si ritrova?

"Lavorando, credo che domani la squadra giocherà come abbiamo giocato la prima partita. Sono fiducioso che la squadra giocherà bene".

Pau Lopez come sta?

"Si sta allenando con noi, ma non è pronto per domani. Giocherà Mirante, che ha fatto due buone partite".