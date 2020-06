La critica di Marotta: "La Serie A dovrebbe decidere in autonomia, come la Premier League"

"Credo che qui non ci siano vincitori o sconfitti, c'è una situazione a mio giudizio anche abbastanza anomala". A commentare le decisioni del Consiglio Federale, in maniera abbastanza netta, ci pensa l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, il quale nell'intervista a Sky Sport sottolinea anche la necessità da parte della Serie A di rivedere la governance: "Io oggi posso criticare il sistema di governo nel calcio in Italia, un sistema molto ancorato a una volontà decisionale che spetta a tante componenti. Io penso che la Serie A abbia bisogno di autonomia, come accade in Inghilterra con la Premier League".