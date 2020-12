La fine di un ciclo e il taglio del monte stipendi: perché Sergio Ramos medita l'addio al Real

La fine del ciclo merengue e l'imminente taglio del monte stipendi della prima squadra: sono per lo più queste due ragioni a spingere Sergio Ramos lontano da Madrid. O, quantomeno, a fargli valutare tale possibilità dopo ben 16 stagioni con la camiseta blanca cucita addosso.

Il centrale classe '86, ormai è chiaro a tutti, è stato approcciato sia dal Paris Saint-Germain che dalla Juventus per la prossima stagione, visto il suo contratto in scadenza a giugno e, soprattutto, considerata la distanza ancora importante tra domanda e offerta. Dopo vari mesi di tira e molla, le parti sembravano vicine a un nuovo biennale con lo stesso stipendio percepito attualmente, ma i rumors arrivati da Madrid nelle ultimissime ore hanno rimesso tutto in discussione: "La prima scelta di Ramos, oggi, è andarsene", ha riportato infatti l'emittente Onda Cero.

Perché? Perché L'ex Siviglia vuole l'ultimo grande contratto della sua carriera ed è deluso tanto dalla crisi sportiva del suo Real quanto dal piano di riduzione degli ingaggi che il club sarà costretto ad attuare per via del salary cap imposto da LaLiga, oltre che per l'emergenza economica portata dal Covid. Juventus, PSG e le big inglesi sono alla finestra: la 2020-2021 potrebbe essere l'ultima stagione di Sergio Ramos a Madrid.