La Juve e gli allenatori della scorsa stagione: Agnelli ringrazia Pecchia ma non Sarri

Un pensiero a Fabio Pecchia, ma non a Maurizio Sarri. Curiosamente, nella conferenza stampa in corso di svolgimento in questi minuti, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha dedicato un pensiero all'ex tecnico dell'Under 23, che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia di Serie C, ma non all'ex allenatore della prima squadra, vincitore del nono scudetto consecutivo per i bianconeri. "Un plauso va a Fabio Pecchia che ha fatto un ottimo lavoro - ha spiegato Agnelli - avere un Under 23 che porta a casa un trofeo è qualcosa di importante e inaspettato. Da un punto di vista sportivo ricordo anche le delusioni, con due finali perse che ci bruciano ancora e l'eliminazione dalla Champions League che non ci ha soddisfatto".

