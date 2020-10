La Juve passa a Kiev. Decisivo Morata con una doppietta: "I gol non contano, voglio vincere"

La Juve parte con il piede giusto in Champions League. I bianconeri vincono 2-0 a Kiev grazie alla doppietta realizzata nella ripresa da Alvaro Morata. Ai microfoni di Juventus Tv, l'attaccante spagnolo ha commentato la partita: "È bello rigiocare la Champions con questa maglia. Il calcio dà sempre opportunità; era importante l'inizio, è fondamentale cominciare bene per finire bene e provarci fino alla fine".

Il secondo gol: "Conosco bene Cuadrado e avevamo parlato di quella situazione a fine primo tempo. So che salta sempre l'uomo quando lo punta, abbiamo già fatto grandi giocate in passato. Ha messo una palla alla quale dovevo solo dire di sì".

Differenze rispetto a Crotone: "È difficile restare in dieci, soprattutto a inizio stagione, quando stai imparando una nuova filosofia e una nuova metodologia. I pareggi ci hanno fatto crescere, è utile avere qualcosa da migliorare all'inizio".

Tre gol in due partite: "Non vivo per i gol, non sono importanti. Mi piace vincere e giocare per la squadra, meglio fare una gran partita".