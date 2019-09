© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’affare tra Juventus e Benfica per Mattia Perin era fatto, poi è sfumato. Solo rimandato secondo il club portoghese, saltato per i bianconeri che non avevano affatto gradito la retromarcia del Benfica dopo le visite mediche svolte a Lisbona. Strada facendo però - sottolinea oggi il Corriere di Torino - la Juve non ha trovato nuovi accordi, nonostante trattative in fase avanzata ad esempio con Aston Villa e Benfica. Così, come sperato fin dall’inizio, il Benfica è già tornato in gioco per poter accogliere Perin una volta ultima il suo processo di recupero dall’infortunio alla spalla destra, previsto tra ottobre e novembre: la trattativa è già ripartita, resta la valutazione da 15 milioni, ci sarà tempo fino a gennaio per trovare nuovamente l’accordo riguardo la formula dell’operazione.