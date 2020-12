La Juventus vuole una punta in saldo a gennaio: Paratici segue Milik e Depay

Una punta per completare il reparto, meglio se a prezzo di saldo. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, Fabio Paratici sta lavorando su più fronti per regalare un attaccante a mister Pirlo durante il prossimo mercato di gennaio. Un nome è quello di Arkadiusz Milik, ai margini nel Napoli e con il contratto che scade a giugno. L’ex Ajax ha diverse offerte, ma stando a quanto filtra dalla Polonia potrebbe anche decidere di traslocare soltanto a giugno, da svincolato. Occhio anche a Memphis Depay, in scadenza con il Lione: l'olandese, però, ha in testa il Barcellona per il momento.