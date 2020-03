La Lazio in prestito - Kiyine, una nuova risorsa per Inzaghi

vedi letture

A gennaio era vicino a un ritorno Lazio, che sembrava avesse la necessità di un jolly di centrocampo dopo l'uscita di Berisha. Sofian Kiyine è rimasto invece a Salerno, ma con ogni probabilità farà parte almeno inizialmente della lista dei giocatori che Inzaghi si porterà nel ritiro estivo. Classe ’97, marocchino, è un punto fermo della Salernitana che si trova a 42 punti in classifica in piena zona play off. Ventura non ci rinuncia mai e lo schiera ovunque nel 3-5-2 granata: da quinto, da intermedio o da trequartista. Per questa sua duttilità tattica, oltre che per la tecnica e la facilità di andare in rete (9 quest’anno) è molto apprezzato anche dal ds biancoceleste Tare, che lo ha preso la scorsa estate dal Chievo. Vanta già 30 presenze in Serie A, con la maglia gialloblù, e dopo l’esperienza in B potrebbe essere pronto per il salto. La Lazio ci spera e ha fiducia: potrebbe ritrovarsi una grande risorsa dentro casa.