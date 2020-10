La Lazio torna in Champions, Del Piero: "Senza lockdown avrebbe potuto vincere lo Scudetto"

"La Lazio manca da talmente tanto tempo in Champions e quindi il suo ritorno è un po' una incognita". Parole e pensieri di Alessandro Del Piero, ex giocatore presente negli studi di 'Sky'. "Tutti noi stiamo un po' aspettando di capire quale sarà il livello della Lazio. Se non ci fosse stato il Covid-19 la Lazio avrebbe potuto vincere lo Scudetto e adesso tutti stiamo aspettando la loro consacrazione in qualcosa. Ha dei giocatori straordinari e quello della Champions League è un banco di prova importante, lo aspetto con grande curiosità. Oggi forse affrontano l'avversario peggiore, perché questo Borussia Dortmund è composto da ragazzi terribili".