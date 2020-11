La lista del Guardian e gli occhi delle big. Yusuf Demir marcatore più giovane dell'Europa League

Yusuf Demir era stato inserito, solo poche settimane fa, nella lista degli under 18 più promettenti del mondo secondo il The Guardian. E nelle ultime ore, il talentino classe 2003 del Rapid Vienna ha fatto capire perché. Attaccante esterno o seconda punta, l’austriaco è diventato ieri il più giovane marcatore della storia dell’Europa League a 17 anni, 5 mesi e 3 giorni. Un record importante, anche perché il suo gol al 90’ è servito alla sua squadra per battere 4-3 il Dundalk. In passato era già stato seguito da un po’ tutte le big europee, dal Bayern e il Dortmund a Barcellona, Real Madrid e le due di Manchester. Senza dimenticare la Roma. E chissà che con la rete di ieri, gli interessi su di lui non siano ulteriormente aumentati…

