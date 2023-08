ufficiale Yusuf Demir riparte dal Basilea. L'ex Barcellona in prestito in Svizzera

Yusuf Demir riparte dalla Svizzera. Il giovane talento turco, ex Barcellona, viene ceduto in prestito al Basilea dal Galatasaray, che ha preferito far partire il talentino verso una meta che gli avrebbe regalato certamente più spazio e continuità in campo rispetto ad una permanenza in Turchia. Classe 2003, Demir è stato acquistato nel 2022 dal Galatasaray per sei milioni di euro, dopo che il Barcellona non lo aveva riscattato dal Rapid Vienna.

Di seguito il comunicato del club turco.