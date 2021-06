La Nazionale sul gesto di inginocchiarsi prima del Galles: "Dovuto alla confusione"

La Federazione chiarisce prima della conferenza stampa odierna la posizione sul gesto di inginocchiarsi che ha fatto discutere contro il Galles. A nome della squadra, viene ribadito il contrasto a ogni forma di razzismo. Il razzismo si combatte ogni giorno coi comportamenti quotidiani, aderire o non aderire a una forma di protesta di uno dei movimenti non vuol dire ignorare la lotta al razzismo. Riguardo al fatto che alcuni si siano inginocchiati e altri no, è dovuto alla confusione di inizio partita: otto cambi, gara decisiva, in quel momento c'è stata confusione e gli azzurri non erano preparati. Se in futuro ci saranno occasioni, la squadra si confronterà e prenderà una decisione univoca.