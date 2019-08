La notte di Liverpool-Chelsea: Oxlade torna dopo il crociato di Roma

© foto di Imago/Image Sport

Da Roma a Istanbul. Dal 25 aprile del 2018 a oggi, Supercoppa Europea. Alex Oxlade Chamberlain Torna oggi titolare dopo 476 giorni dalla rottura del crociato nell'andata della semifinale di due Champions League fa. Dopo aver saltato in pratica tutta una stagione, eccezion fatta per qualche scampolo di partita tra Premier e Under 23. In questa, panchina contro il Norwich e undici minuti nella Community Shield persa contro il Manchester City. Klopp lo ha preferito a Roberto Firmino, in un tridente che ritrova anche Sadio Mané e che ha come garanzia Mohamed Salah.