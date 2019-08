La prima Juve di Sarri. Al Tardini con Danilo, Rabiot e Dybala centravanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A due giorni dall'impegno contro il Parma la prima Juventus di Maurizio Sarri in Serie A inizia a prendere forma. Secondo quanto riportato da Tuttosport sono già certi di una maglia da titolare al Tardini Szczesny, Chiellini e Alex Sandro in difesa, Khedira e Pjanic a centrocampo più Ronaldo e Douglas Costa in attacco. Rimangono quatto maglie ancora da assegnare.

In difesa il ballottaggio più importante è quello di Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci come partner al centro del reparto di Giorgio Chiellini, mentre per la fascia destra il neo acquisto Danilo sembra in netto vantaggio su Mattia De Sciglio. A centrocampo, invece, potrebbe fare il suo esordio Adrien Rabiot, sfruttando le non perfette condizioni di Ramsey e le sirene di mercato che coinvolgono Emre Can. Infine, l'attacco, dove sarà sfida fino all'ultimo fra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, stella chiacchieratissima sul mercato ma favorita per il ruolo di "falso nueve" nel tridente.