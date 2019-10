© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo non lascerà la Juventus la prossima estate. A dichiararlo, in occasione del 'Premio Scopigno, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici: "Ronaldo via tra un anno? Assolutamente no. È molto concentrato - riporta 'Lalaziosiamonoi' - sugli obiettivi personali e di club. Abbiamo un contratto: lui è molto felice alla Juventus e noi siamo molto felici di lui"