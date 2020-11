La Roma ha scelto Tiago Pinto. Nel suo biglietto da visita le scoperte di Joao Felix e Ruben Dias

vedi letture

I Friedkin hanno giocato in contropiede. A Roma non si fa che parlare del successore di Petrachi? La nuova proprietà ha svelato invece il nuovo direttore generale. Si tratta del portoghese Tiago Pinto, che lascerà il Benfica al termine del 2020 e dal 1° gennaio sarà a tutti gli effetti un nuovo membro della società giallorossa. Lo stesso Dan Friedkin - sottolinea Il Messaggero - a fine ottobre era stato segnalato a Lisbona. S'immaginava un contatto in loco con Campos, a lungo nel mirino della nuova proprietà, ma ieri si è capito che l'uomo incontrato era invece un altro.

Che colpi - Il suo biglietto da visita sono le scoperte di Ruben Dias e Ederson (ceduti al City per 68 e 40 milioni), Joao Felix (passato all'Atletico Madrid per 126), Jimenez (trasferito al Wolverhampton per 41) e Gedson Fernandes, attualmente in prestito al Tottenham, che può riscattarlo per 20 milioni. Una cinquina che sfiora i 300 milioni (295) d'incasso. Plusvalenze quindi ma non solo. Anche perché l'idea dei Friedkin è quella di crescere e resistere il più possibile alle lusinghe milionarie per i propri giocatori. Tenere Pellegrini e Zaniolo, oltre a rifiutare 25 milioni per Ibanez nell'ultima sessione di mercato, ne è la conferma.