La Roma prova a vendere Schick entro il 30 giugno: 24 milioni la richiesta, ipotesi Premier

La Roma, nonostante l'allentamento dei paletti del Fair Play Finanziario, continua a lavorare alle possibili cessioni entro il 30 giugno. Uno dei primi nomi in uscita è quello di Patrik Schick: scaduto il diritto di riscatto per il Lipsia, la società giallorossa sta cercando nuovi possibili acquirenti in Premier League. Il Lipsia non è andato oltre i 20 milioni di euro, la Roma per cederlo a titolo definitivo vorrebbe metterne a bilancio almeno 24.