La Roma sorride, lesione scongiurata per Perotti. E avanti ancora con gli allenamenti individuali

Un infortunio tira l’altro, almeno così si pensa va a Trigoria. Poi la buona notizia arrivata nella serata di ieri: Diego Perotti non ha alcuna lesione di secondo grado al bicipite femorale. Solo un affaticamento muscolare, come Fuzato, che gli permetterà di tornare a disposizione nei prossimi giorni. Insomma, un normale sovraccarico dovuto ai due mesi di stop forzato a causa del coronanvirus. Intanto ieri e oggi la squadra si è riposata a casa in attesa di un chiarimento ufficiale sul lavoro dei prossimi giorni.

La Roma, intanto, è stata chiara: domani non riprenderà gli allenamenti di gruppo con il maxi ritiro, ma continuerà con le sessioni individuali in attesa che il Governo possa estendere le maglie inizialmente studiate per la ripresa delle sedute di squadra. Spadafora ha aperto alla possibilità dei calciatori di tornare a casa dopo l’allenamento, ma si attende ancora un’ufficialità a riguardo.