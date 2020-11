La Roma sorride: tampone negativo per Pellegrini. Nelle prossime ore sosterrà le visite di idoneità

Buone notizie per Lorenzo Pellegrini, che è risultato finalmente negativo al tampone. Il centrocampista della Roma, dunque, è guarito dal Covid-19 e - come riporta vocegiallorossa.it - si sta recando in questi minuti a Villa Stuart per sostenere la visita di idoneità. Domani il giocatore si allenerà con l'holter (un apparecchio che consente di registrare eventuale aritmie cardiache) e se il responso sarà positivo Pellegrini potrà già essere in campo domenica pomeriggio (ore 15:00) contro il Parma.