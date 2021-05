La Sampdoria blinda Bereszynski. Trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2025

E in settimana possibile fumata bianca per Ranieri

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - La Sampdoria è pronta a blindare Bartosz Bereszyński fino al 2025. L'esterno difensivo polacco aveva il contratto in scadenza nel 2023, negli ultimi giorni sarebbe stato trovato l'accordo per prolungare il matrimonio in blucerchiato. Il 29enne, nazionale titolare della Polonia, è arrivato alla Sampdoria nel gennaio 2017: per lui è la quinta stagione sotto la Lanterna dove ha collezionato quasi 130 presenze. Un altro tassello per la Sampdoria del futuro che in settimana potrebbe anche annunciare il rinnovo di Claudio Ranieri: il primo vertice con il presidente Massimo Ferrero sul progetto tecnico ha dato esito positivo. Adesso si discute sulla parte economica, ma Ranieri non ha mai messo paletti da questo punto di vista. L'attuale stipendio è di 1,8 milioni a stagione, si arriverà a una riduzione in caso di rinnovo ma la possibilità è quella di aggiungere bonus che permettano di avvicinarsi a quella cifra. (ANSA).