La Sampdoria disturba ma non rovina la festa scudetto della Juve. E Ranieri pensa al futuro

Troppa Juventus per questa Sampdoria. La squadra di Claudio Ranieri, che pensa già al futuro e a come costruire la rosa della prossima stagione, parte bene e poi cede agli assalti dei bianconeri. Complice qualche lacuna dei blucerchiati: l’1-0 arriva su punizione, il 2-0 dopo una parata non proprio eccezionale del portiere Audero. Ci sarebbe anche il 3-0, su rigore, ma sarebbe una punizione eccessiva per i colori blucerchiati. Spettatori alla festa Scudetto della Vecchia Signora.