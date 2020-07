Ranieri e il futuro. Ne parleremo. Samp abituata a vendere e reinvestire il 50%..."

"Io ho un contratto anche per il prossimo anno, ora poi si parlerà e vedremo. La Samp è sempre abituata a vendere e poi a reinvestire il 50%. Io non so quanti giocatori si debbano vendere e poi cosa si possa fare, ci si potrebbe fare poco. Non sta a me, io ho il contratto". Parole e pensieri di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria che ai microfoni di 'Sky' ha parlato del suo futuro dopo la sconfitta contro la Juventus.

A breve l'intervista integrale di Claudio Ranieri