La scelta di Antonio Conte per la difesa e la nuova vita da centrale: Inter, ecco Kolarov

vedi letture

Aleksandar Kolarov da Belgrado ha un mancino di quelli che ti ricordi. Che resta e rimarrà, anche se la corsa e il galoppo non son quelli di un tempo. Per quello ha saputo reinventarsi, a trentaquattro anni ha abbassato il suo orizzonte e ha dimostrato di essere anche un terzo di difesa di lusso. Per esperienza, tempi, anticipo, impostazione. Un centrale moderno, un jolly di profonda esperienza capace di agire come terzino nei quattro, come fludificante di maggior contenimento nella mediana e cinque e, appunto, nei tre di retroguardia.

Asso di Bastoni Si giocherà il posto con Alessandro Bastoni ma in una stagione lunga e con l'Europa come grande obiettivo, Antonio Conte punterà forte anche su di lui. In fondo è un colpo che ha scelto e vidimato, diverso da quel che è stato con Diego Godin. L'uruguaiano non è stato scelto da Conte, è sempre stato uomo da difesa a quattro e per questo eccezion fatta per il finale di stagione, non è stato un caposaldo della formazione nerazzurra. Kolarov sì. Tutt'altra storia.